شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطمئن على الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفيات العزل والحميات والصدر، عن طريق اتصالات هاتفية، اطمأنت خلالها على حالتهم الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم وتطبيق بروتوكولات العلاج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى الأطباء ومعرفة أماكن تواجدهم بمستشفيات العزل، ووجهت على الفور بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة ونقل من لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل، إلى الأماكن المخصصة للفرق الطبية بتلك المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
وأشار «مجاهد» إلى أن تواصل الوزيرة اليوم مع الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا، يأتي في إطار حرصها على دعمهم ورفع الروح المعنوية لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنية لهم الشفاء العاجل.
وذكر «مجاهد» أنه من المقرر أن تستكمل وزيرة الصحة والسكان، الخميس، تواصلها مع عدد من الصيادلة وأعضاء هيئة التمريض وباقي الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا تباعًا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتذليل أي تحديات قد تواجههم.
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