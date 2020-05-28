شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي في الحوامدية.. والمحافظ يوجه بسرعة إصلاحه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، نتيجة هبوط في بئر صرف صحي بطول 8 أمتار أثر على طبقة الطريق.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الإصلاح والانتهاء منها خلال فترة وجيزة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق.

وأشار إلى أنه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة، كحل مؤقت بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الإصلاح.

هبوط أرضي بشارع المعهد الديني فى منطقة عرب الساحة بالحوامدية

هبوط أرضي بشارع المعهد الديني فى منطقة عرب الساحة بالحوامدية

هبوط أرضي بشارع المعهد الديني فى منطقة عرب الساحة بالحوامدية