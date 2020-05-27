شكرا لقرائتكم خبر عن دون أي احترازات.. المئات يستقبلون متعافيًا من كورونا بزفة بلدي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك المئات من أهالي مدينة برج البرلس في مظاهرة حاشدة لاستقبال أحد المتعافين من فيروس كورونا، حيث استقبلوه بالأغاني الشعبية والزغاريد. جاء ذلك دون مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ما قد يعرضهم للإصابة، كما حملوا المتعافي على أكتافهم، وطافوا به الشوارع حتى باب منزله. وتنصح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالتزام التباعد الاجتماعي ومنع الاختلاط والتزاحم لتقليل فرص انتشار العدوى بمرض «كوفيد 19». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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