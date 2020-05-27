شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أنت أقوى من المخدرات تتجاوز 11 مليون مشاهدة × أسبوع بمشاركة ضابط الصاعقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" الذى أطلقها الصندوق بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي لتوعية الشباب بأضرار المخدرات وبمشاركة النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه ، تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبلغ عدد مشاهدى الإعلان على صفحة الصندوق أكثر من 11 مليون و500 ألف مشاهدة خلال أسبوع من إطلاق الإعلان ،كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " وأكثر من 8600 شير من جانب المتابعين ،وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

Advertisements

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد كرمت النقيب أحمد عبد اللطيف بطل إعلان حملة " أنت أقوى من المخدرات " الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة ،لافته الى أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي إستمدها من القصة الملحمية للضابط البطل أضفت المصداقية ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب ،وانه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا علي تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة " أنت اقوى من المخدرات " من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعىُ وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات ، كما ساهم فى رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى عقب إطلاق الحملة بنسبه 150% حتى الآن.