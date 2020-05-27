شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بعزل أبوقير: ارتفاع حالات التعافي من كورونا لـ378.. وخروج 7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) أنه تم تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا، وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تمامًا، وتلقى العلاج اللازم، اليوم الأربعاء.

وأضاف «عبدالحميد» لـ«المصري اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ7 يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 378 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم، حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال رئيس الفريق الطبي إنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي (عزل) لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط، وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم، واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحي في أبوقير تضم 200 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة، ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين، وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

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