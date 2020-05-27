أخبار مصر | مدير "مكافحة العدوى بالصحة" يكشف سبب إصابة الأطباء بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير "مكافحة العدوى بالصحة" يكشف سبب إصابة الأطباء بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان: إن سبب إصابة الأطباء المصابين بفيروس كروونا المستجد، يتمثل في مباشرتهم للمصابين الذين يتلقون العلاج، أو احتكاكهم بزملائهم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا، وعند الأطباء لهذه النوعيات من الإصابات.

وقال مدير إدارة مكافحة: لا بد من مراجعة فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، لعمل تقييم للمخاطر، وضعته منظمة الصحة العالمية، ويعمل به في جميع دول العالم.

وأكد "عطية" أن تقييم المخاطر عبارة عن استبيان به أكثر من سؤال، وبعد الإجابة على هذه الأسئلة، يقوم فريق مكافحة العدوى بتحديد مدى تعرض الطبيب للإصابة بالفيروس، تعرض خطير أو غير خطير، وفي حالة التعرض الخطير مثل تعرض الطبيب في مستشفى عامة أو مركزية غير مخصصة للعزل، للتعامل مع شخص مشتبه بإصابته، وتم تأكيد إيجابية حالته للفيروس، فيتم الرجوع لتقييم المخاطر الخاص بالطبيب عند تعامله مع هذه الحالة، لمعرفة إذا كان مرتديا للواقيات الشخصية أم لا وقت التعامل.

وأشار "عطية"، في فيديو بثته له وزارة الصحة، أمس، عبر موقعها الرسمي، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الطبيب للواقيات الشخصية عند التعامل مع حالة إيجابية يتم أخذ مسحة منه، ويتم عزله الفترة المحددة للعزل خلال الفيروس وهي الآن 14 يوما، وقد تتغير بحسب الاحتياج للفريق الطبي الفترة المقبلة، وعلى أساس نتيجة المسحة يتم تحديد فترة العزل، حتي لو النتيجة سلبية، يتم العزل لحين ظهور أعراض أو العودة للعمل.

وأوضح أنه بالنسبة لباقي الفريق الصحي الذي أوضح تقييم المخاطر عدم تعرضه تعرض خطير للإصابة، فيراقب الطبيب أو الممرض نفسهزلمدة 14 يوما، وفي حالة ظهور أي أعراض، يتم إبلاغ المستشفى بذلك.

وعن تحليل مسحة (PCR ) قال "عطية": إنه كلما تأخرنا في عمل المسحة ظهرت النتيجة بشكل أوضح، وأفضل وقت لأخذ المسحة هو بعد 48 ساعة من التعرض، فعند عمل مسحة خلال الـ24 ساعة من التعرض للإصابة لا تزيد حساسية نتائجها عن 60 %، ما يعني أنه من بين كل 10 مصابين هناك 4 حالات ستظهر نتيجتهم سلبية، مع أنهم مصابون، وأن أعلى درجة حساسية للتحليل هي وقت ظهور الأعراض وتكون بنسبة 83 %، مما يعني أن تقريبا 2 من كل 10 مصابين، ستظهر نتيجتهم سلبية رغم أنها في الحقيقة إيجابية للفيروس.

وشرح "عطية" طريقة التعامل في حالة ظهور نتيجة (PCR) سلبية موضحا أنه لا بد من أخذ الاحتياطات كاملة، وعدم التصرف براحة بين الأصدقاء والأهل، لأنه كما ذكرنا هناك 2 من بين 10 أشخاص ستظهر نتيجتهم سلبية رغم أنهم مصابون بالفعل.

وتابع أنه خلال الأيام المقبلة تأكد أن هناك شخصا إيجابيا من الميحيطين بك.. ولا بد من التعامل على هذا الأساس.

Advertisements

ولفت إلى أنه للتأكد من نتيجة (PCR ) وسلبية التحاليل، لا بد من أخذ مسحة كل 12 ساعة، للتأكد من عدم الإصابة، وهذا أمر غير منطقي، لأن الشخص معرض طوال الوقت للإصابة، حتى الشخص الذي أخذ منه مسحة في الوقت الحالي قد يصاب أثناء عودته للمنزل، وقد يكون أجري المسحة أمس ويصاب اليوم.

وطالب "عطية" بضرورة عدم التمسك باجراء تحليل (PCR ) كإجراء للحماية من الفيروس، مشددا على أن طوق النجاة من الفيروس هو الالتزام بالتباعد الآمن بينك وبين الآخرين، وعدم الاحتكاك سواء عند النزول إلى الشارع أو حتى داخل المنزل، لافتا الي أن هذا الأمر صعب بالفعل ولكن لا بد من التعود عليه خلال الفترة الحالية.

وذكر أنه داخل المستشفيات لا بد من ارتداء الماسك التنفسي، ولا يسمح بأقل من الماسك الجراحي، وداخل العناية المركزة لا تنازل عن ارتداء الماسك (N95 )، وبالنسبة لغير العاملين بالمجال الصحي يمكنهم ارتداء أي كمامة أخرى.

ونوه بأنه لا بد للعاملين بالمجال الصحي من أخذ احتياطهم عند العودة للمنزل، وعدم ملامسة الأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض تنفسية أو مزمنة مثل القلب والسكر والضغط، والبعد عن الحوامل أيضا.

وأورد أن الاحصائيات بين الفريق الطبي في الاناث أكثر من الذكور، وأن الإصابات في القاهرة أعلى إصابات على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء بحث حول الاصابات داخل القاهرة بهذه الأعداد الكبيرة، خاصة وأن هناك مستشفيات كثيرة بالمحافظات تعمل بنفس الأعداد وليس بها نسبة الإصابات الموجود في القاهرة.

واستكمل أن هناك 13 % من إصابات الفريق الطبي من خارج المستشفيات، و23 % من الإصابات نتيجة تعامل الفريق الطبي المباشر مع المصابين، وهناك 37% من الاختلاط داخل المنشأة الصحية، مؤكدا أن العدوى داخل المنشأة الصحية تنتشر في استراحات التمريض والعمال، وفي الأماكن التي لا يُرتدى فيها الماسك مثل المطاعم أو أماكن النوم.

وواصل أنه بالتالي لا بد من التركيز على هذا الأمر ومعالجته، فعلى سبيل المثال، الأسرّة الخاصة بالنوم لا بد وأن يكون هناك تباعد بين السرير والآخر حوالي متر أو متر ونصف، وفي حالة إذا كانت الغرفة لـ 3 أشخاص ينصح بنوم الأشخاص عكس اتجاه بعضهم "خلف خلاف"، حتى لو السريرين فوق بعض.

واختتم بأنه يجب معاملة الأسرّة الخاصة بالأطباء والعاملين بالمستشفى كأسرة المرضى، من حيث التطهير، وعند تلامس الأسطح داخل المستشفى، يجب إبعاد اليد عن العين الأنف والفم، قبل غسلها بالماء والصابون، أو فركها بالكحول.