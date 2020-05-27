شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خريطة 320 مستشفى للكشف عن كورونا على أبلكيشن صحة مصر يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها ستقوم بتحديث تطبيق " صحة مصر" ليضم خريطة تفاعلية بأسماء وعناوين ٣٢٠ مستشفى خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا علي أن يتم الإنتهاء من ذلك أول يونيو المقبل.

وأكدت مصادرمسؤلة أن التحديث سيمكن المواطن من الدخول على التطبيق وتحديد أقرب مستشفى له وفقا لمكانه وموقعة الجغرافي.

Advertisements

وسبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق تطبيق صحة مصر شهر ابريل الماضي بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

يذكر أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، وأن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.