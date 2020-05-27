شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء للعاملين بمستشفيات العزل: لا يمكن إنكار دوركم الوطنى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، التهنئة لكافة أطباء مصر بمناسبة عيد الفطر، قائلا: أطباء مصر الشرفاء، مرت أيام العيد، أعاده الله عليكم بالخير والسلامة من كل سوء، وأنتم صامدون، تحاربون الوباء وتواجهون الموت بصدور مفتوحة، وسقط منكم الشهداء، وأصيب آخرون، ولا أحد يستطيع أن ينكر دوركم الإنسانى والوطنى، فأنتم من تحملتم الثمن الأكبر فى تلك المعركة، التى دخلتموها وانتم تعلمون جيدا معطياتها ومقدرين ظروف وطنكم.

وأضاف خيرى، فى كلمته: فلا يستطيع أحد أن يزايد على وطنية وإخلاص وتضحيات أطباء مصر المساندين لأهلهم ووطنهم، وإن كانت هناك صرخة ألم على زملاء سقطوا فى المعركة مع فيروس كورونا، فهى صرخة استغاثة مبررة ومقدرة، فالطبيب المصرى يواجه الكثير من المحن والظروف الصعبة، تحية واجبة لكل طبيب بطل فى موقعه، والنقابة من جانبها لا تألوا جهداً فى السعى لتوفير اسلحتكم فى تلك المعركة لحمايتكم، حفظكم الله وحفظ مصر وشعبها.

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كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، اخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 19 شهيد، وأكثر من 350 إصابة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين، ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع.