شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي: «البيج والنبيتي» لواجهات مباني الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، عددا من القرارات الخاصة للمنشآت السكنية في المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري العام.

وجاء في نص قرار المحافظ، والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الأربعاء: «على ذوى الشأن وأصحاب العقارات والوحدات السكنية، الكائنة في نطاق مدن المحافظة سرعة طلاء واجهات المباني خاصتهم باللون البيح الفاتح، وطلاء النوافذ باللون النبيتي، حفاظا على المظهر الحضاري والصورة البصرية والجمالية للمحافظة».

كما أصدر عدد من التوصيات لرؤساء الاحياء والمدن، ومنها عدم إدخال أي مرافق للعمارات السكنية أو عقارات تكون واجهاتها من الطوب الأحمر، وغير مكتملة التشطيب الخارجي.

الجريدة الرسمية

Advertisements