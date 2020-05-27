مفاوضات سد النهضة ومكافحة كورونا أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والمباحثات المصرية السودانية الإثيوبية لاستئناف مفاوضات سد النهضة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إلى جانب أخبار الشأن المحلي وعلى رأسها موعد بدء صرف معاشات يونيو، وتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ملامح نظام الدراسة في الثانوية العامة للعام المقبل.

ففي صدر الصفحة الأولى لصحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "الرئيس يتلقى تهنئة بالعيد من رئيس وزراء الهند"، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس - خلال اتصال هاتفي - بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمنا الثقل السياسي البارز الذي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي توجه بالشكر لرئيس وزراء الهند على هذه اللفتة الطيبة، مشيدا بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكدا حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة لاسيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.

وذكرت "الجمهورية" نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة، أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات لدى البلدين لمكافحة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما صحيفة "الأهرام"، فذكرت، تحت عنوان "مباحثات ثلاثية لاستئناف مفاوضات سد النهضة"، أن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين (عن بعد) مع الدكتور محمد بعد العاطي وزير الموارد المائية والري، وسيلشى بقلي وزير المياه الإثيوبي لبحث ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة قريبا، وذلك بحضور اثنين من أعضاء وفد التفاوض الفني من كل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد وزارة الري السودانية - في بيان- أن الاجتماعين انعقدا وفقا لمخرجات لقاءات الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني منذ أيام مع نظيريه المصري والإثيوبي، حيث تم تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث ببدء ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.

وتحت عنوان "إجراءات لحماية كبار السن عند صرف المعاش"، أبرزت "الجمهورية" إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية اعتبارا من صباح الإثنين الموافق الأول من يونيو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إنه استمرارا لخطة الدولة في مواجهة تحدي فيروس كورونا، تواصل الهيئة اتخاذ العديد من الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه وعددهم 2.4 مليون مستحق، سيصرفون معاشهم يومي الإثنين والثلاثاء 1-2 من شهر يونيو، أما الأكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وعددهم 2.4 مليون مستحق بالصرف أيام الأربعاء والخميس 3-4 من الشهر نفسه، ولأكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه الصرف لهم أيام الأحد والإثنين 7-8، والأكثر من 3000 والمتخلفين عن الصرف يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وذكرت الصحيفة أنه يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم وهم حوالى 1.68 مليون مستحق، بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو.

وتحت عنوان "التشعيب مستمر والامتحانات إلكترونية في الثانوية العامة العام المقبل"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بشأن ملامح نظام الدراسة في الثانوية العامة للعام المقبل، والتي أوضح خلالها أن التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة، مستمر لدفعة الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي المقبل 2020-2021 دون تغيير؛ نظرا للظروف الاستثنائية.

وذكرت الصحيفة أن الوزير أشار إلى أن الوزارة أتاحت لطلاب الصف الأول الثانوي تحديد الشعبة للعام الدراسي المقبل، حيث سيختار الطالب بين شعبتي العلمي والأدبي استعدادا للعام الدراسي المقبل في الصف الثاني الثانوي العام، على أن يتم اختيار الشعبة بشكل إلكتروني على مواقع المدارس والمديريات التعليمية حتى قبل بدء العام الدراسي الجديد في 30 أغسطس المقبل.

ونقلت "الأهرام" تأكيد الوزير استمرار التنسيق للعام المقبل دون أي تغيير، وأنه لا صحة لإلغاء التنسيق في دخول الجامعات، وأن مجموع الدرجات النهائي للثانوية العامة 410 درجات كما هو، على أن يؤدي الطلاب امتحانات العام المقبل وفق التشعيب القديم مع عقد الاختبارات إلكترونيا حتى الآن.

وفي الشأن الاقتصادي، تناولت صحيفة "الأخبار" بحث وزير المالية الدكتور محمد معيط خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا خاصة في ظل عدم وجود مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء هذا الوباء في مصر أو العالم، وتشديده على أهمية السعي الجاد لتحقيق التوازن الفعال بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

فتحت عنوان "المالية: الأولوية في المواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية"، أشارت الصحيفة إلى توجيه الوزير بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.

وذكرت "الأخبار" أن وزير المالية أشار إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا، منها أولوية الدور بالمواقع الجمركية.