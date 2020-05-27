شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: الرئيس داعم للأطباء.. ويقدر تضحياتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة على تواصل دائم مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء لمحاولة تقريب وجهات النظر، حول كيفية حماية الأطقم الطبية، وإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن توفير الدعم والحماية للأطباء ضرورة، لأن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل العبور لبر الأمان من جائحة فيروس كورونا، مشددا على أن المشكلة تكمن فى تصعيد بعض الأطباء للأمور ووجود بعض المزايدات على مؤسسات الدولة التى تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الدعم وتلبية مطالب جموع الأطباء. وتابع العمارى: «هناك محاولات منظمة من قبل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى، لتحريض الأطقم الطبية على الإضراب وتعطيل العمل، وهناك أجندات خاصة ظهرت فى هذه الأزمة، تستهدف إرباك عمل مؤسسات الدولة فى مواجهة كورونا، وتهديد السلم، وشق الصف الوطنى فى ظل هذه الظروف، ما سيفشل كالعادة، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم للأطباء ويقدر تضحاياتهم ويعمل على توفر كافة سبل الدعم المادى والعينى لهم».

وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة، أمس الأول، فيما يخص التحقيق فى واقعة وفاة طبيب فى مستشفى المنيرة وتخصيص مستشفيات عزل بالمحافظات لعلاج مصابى كورونا من الأطقم الطبية، واعتبرها بداية لانفراجة وحل الأزمة، موضحا أن محاسبة المقصريين وتوضيح الحقائق بشكل يومى ضرورى لنفى الشائعات.