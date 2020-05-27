وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، ان اللجنة الدينية بالبرلمان اطلعت على خطة وزارة الأوقاف لفتح المساجد، والتى ستكون يوم الجمعة بعد المقبلة، والتى ستقام بها أول صلاة للجمعة بعد إعلان فتح المساجد خلال الأيام المقبلة، لافتا أن خطة الوزارة احتوت على عدد من الإرشادات والإجراءات الاحتزارية لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا، واخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحماية من الفيروس القاتل.
وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن خطة الوزارة احتوت على أن كل مصلى سيكون معه الكمامة وتوفير كافة المطهرات والمسلتزمات الخاصة بتطهير وتعقيم المساجد، وأنه لا مانع من اصطحاب كل مصلي سجادة صلاة، لافتا أن هناك تكليفات لكل وكلاء وزارة الأوقاف بالمحافظات بالتشديد على الإجراءات اللازمة مع إعلان فتح المساجد، مؤكدا أن الإعلان سيشمل فتح كافة المساجد بالمحافظات.
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