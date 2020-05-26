شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 3 أيام من راتبه.. محافظ الغربية يجازي رئيس الوحدة المحلية بـ«نهطاي» لحرقه القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، رئيس مركز ومدينة زفتى بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم ثلاثة أيام من راتبه، بسبب حرق القمامة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية بـ«نهطاي»، ما يعد تلويثا للبيئة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، الثلاثاء، بمدينة زفتى السنطة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ الغربية، بمستوى النظافة بمدينة السنطة، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة السنطة، كما أكد استغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذلك القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.