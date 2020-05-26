ختام الجولة الإرشادية لوزارة السياحة في متحف الفن الإسلامي

قامت وزارة السياحة والآثار بإطلاق جولة إرشادية جديدة من أجل الكشف عن ما يحدث في متحف الفن الإسلامي في باب الخلق وذلك يعتبر ختام لما تم عرضه لقطع أثرية نادرة داخل المتحف طوال الاحتفال في شهر رمضان الكريم.

يعد متحف الفن الإسلامي في محافظة القاهرة من أكبر المتاحف الخاصة بالفنون الإسلامية في العالم فيحتوي هذا المتحف على خمسة وعشرين قاعة تضم حوالي مائة ألف تحفة فنية متنوعة فتحتوي القطع على ما صنعه المسلمون طوال تاريخهم وذلك ابتداء من العصر الأمور، كما أن في هذا المتحف يوجد أشكال مختلفة من أنواع الفنون الإسلامية في كلاً من تركيا والهند ويوجد أيضاً قاعات أخرى لعرض التحف الإسلامية المتعلقة بالعلوم والهندسة.