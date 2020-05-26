شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضابط مصاب: "هدايا الرئيس في العيد أكبر تقدير لينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد الضباط المصابين في عمليات أمنية، إنه استقبل هدية الرئيس له في عيد الفطر بكل حفاوة، مضيفاً: "الرئيس يفتكرنا ويبعت لنا هدايا دا أكبر تقدير لينا".

وحول الجهود التي يبذلها رجال الشرطة "عيون مصر الساهرة" من أجل حفظ الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون، قال الضابط :"دا شغلنا اللي احنا بنحبه وبنفدي به ناس كتير أوي".

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وبابتسامة تملأ الوجوه، استقبل مصابو الشرطة وأسر الشهداء، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديم إهداء رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليداً ووفاءً وعرفاناً لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك.