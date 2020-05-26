شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: المواطنين التزموا المنازل في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المواطنين التزموا منازلهم في إجازة العيد، مشيرا إلى تنفيذ جميع المراكز والمدن كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية للحد من الكثافات، وخلت الشوارع من المارة والمواطنين، كما إلتزمت معظم المحال التي ينطبق عليها قرار الغلق بالقرار.

وأهاب المحافظ بالمواطنين الاستمرار في التزام المنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.