شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تنتصر للأطقم الطبية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات ومديريات الصحة في الانتصار للأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال اتخاذ إجراءات لإنصافهم وتحسين ظروف عملهم لتصبح أكثر أمنًا، منها تخصيص أماكن بعدد من المستشفيات لعزلهم حال تعرضهم للإصابة بالفيروس.

في أسيوط، قال الدكتور ضياء عبدالحميد، نقيب الأطباء، إن مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة تواصل مع الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وتم توفير أماكن لعزل الأطباء والفرق الطبية المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن إصابات الطاقم الطبي في المحافظة قليلة، إلى الآن.

وأكد أن جميع الأطباء الذين أصيبوا تمتعوا برعاية طبية متميزة والنقابة على تواصل دائم معهم لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، لافتًا إلى النقابة تواصلت مع المديرية في خطوة استباقية لضمان توفير أماكن لعزل الأطباء في حالة إصابتهم، وتم تخصيص عدد من الأسرة بمستشفى العزل بأبوتيج للأطباء وهي أماكن متوفرة ومحددة مسبقا، وبالتنسيق مع الجامعة تم تخصيص مبنى 6 بالمدينة الجامعية للبنات للأطباء والفريق الطبي ذوى التحاليل الإيجابية وغير المحتاجين للعلاج بالمستشفى.

وكشف أنه يتم التفاوض مع عدد من المستشفيات الخاصة لتخصيص أماكن لعزل الأطباء المصابين وأسرهم لمن يرغب طبقا لمشروع علاج اتحاد المهن الطبية.

في البحيرة، أعلنت نقابة الأطباء، في بيان لها، تخصيص 23 سريرًا في مستشفى صدر دمنهور لعزل أعضاء الفريق الطبى المصابين بالفيروس بالإتفاق مع مديرية الصحة، وناشدت الأعضاء وجميع العاملين بالقطاع الصحي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى، والإبلاغ السريع فور إصابة أحد الأطباء ليتسنى للمجلس سرعة التصرف وتقديم الدعم اللازم له.

وفي بني سويف، أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية تعافي وخروج 14 حالة جديدة من المستشفى، بينهم طفلان، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس داخل المستشفى إلى 105 حالات، ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة.

وفي كفرالشيخ، طالبت النائبة هالة أبوالسعد، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بإصدار بيان يستعرض اجراءات الحماية للاطقم الطبية وإعلان تنفيذ مطالب نقابة الأطباء في شأن دعم الأطباء، ومواجهة حملة تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

في البحر الأحمر، أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، تماثل 19 حالة بمستشفي العزل بحميات الغردقة للشفاء وخروجهم من المستشفي، مشيرًا إلى أن هناك غرف مخصصة للعزل في حالة وجود أي اصابات بين الأطقم الطبية.

وفي الشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، من إعادة جثمان سيدة متوفاة، 73 عامًا، بسبب كورونا إلى مستشفى حميات فاقوس بعدما حاول عدد من أقاربها نقلها بسيارة ربع نقل لدفنها بمعرفتهم، وتم إعادة الجثة ونقلها بسيارة إسعاف مخصصة إلى المقابر الخاصة بهم، وتم دفنها وفق الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة.

وفي جنوب سيناء، أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، تجهيز أقسام داخلية بمستشفيات أبورديس المركزي وطور سيناء العام، وشرم الشيخ الدولي، ونويبع المركزي لتقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي الفيروس، مشيرًا إلى أن جميع مستشفيات المحافظة مخصص بها غرف لعزل كافة الحالات المصابة بأية أمراض معدية ومن ضمنها كورونا، مؤكدًا تجهيز أطقم طبية بكافة مستشفيات المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيال الحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية.

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وفي أسوان، أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص أماكن لعزل الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة داخل قسم الفندقه بالمستشفى الجامعي بالتنسيق مع الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب وإدارة المستشفى الجامعي.

وفي الدقهلية، كشف الدكتور سمير أبوالنور، مدير الإدارة الصحية بمنية النصر، حالة وفاة، وإصابة 3 حالات بالفيروس، مشيرًا إلى أن الحالة التي توفيت من قرية مجاورة لمدينة منية النصر وتم تجهيز الجثة بالطريقة المتبعة في مثل هذه الأحوال.

وفي المنوفية، أعلن الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، إصابته بالفيروس مشيرًا إلى إنه شعر، الاثنين، بأعراض من بينها ارتفاع درجة الحرارة فأجرى تحليلا جاءت نتيجته إيجابية وعزل نفسه في المنزل.

وأشار العجيزي لـ«المصري اليوم» إلى أن حالته العامة مستقرة ويطبق حاليًا العزل المنزلي مع تناول أدوية البروتوكول المقررة من وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه ترك مكانه في مستشفى العزل بالباجور لأية حالة آخرى بحاجة للعلاج.

في الإسكندرية، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزى، ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين إلى نحو ٧١.٣% من اجمالي الحالات منذ تحويل المستشفى إلى عزل وحتى الآن، ما يعد معدل كبير جدا تزامنًا مع الخدمة الطبية المتميزة.