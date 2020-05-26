شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: تعافي 19 حالة من فيروس كورونا في «حميات الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالحر الأحمر، تعافي 19 حالة من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج بمستشفى العزل بحميات الغردقة، والسماح بخروجهم من المستشفى.

ووجه «مرعي» في تصريحات صحفية الشكر للطاقم الطبي والإداري والتمريض المبذول من مستشفى العزل بالغردقة، داعيا المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التكدس، وتقليل الازدحام وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الإصابة بأي أعراض مشابهة لفيروس كورونا.