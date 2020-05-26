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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10 آلاف كمامة مجانًا على سكان المناطق المعزولة في الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توزيع 10 آلاف كمامة قطنية مجاناً على الأهالي قاطني المناطق والعقارات المعزولة بمدينة الفيوم كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال «الأنصاري» إن المناطق التي تم توزيع الكمامات عليها شملت الشيخ حسن، والحاكوره، ومصطفى حسن، والصوفي، والمدينة الصناعية، والنويري، وقحافة، ودار الرماد، مشيراً إلى أعمال التعقيم الدوري لتلك المناطق ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة مواطنيها.
وناشد محافظ الفيوم جميع أهالي المحافظة بالمشاركة الإيجابية في التوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة، وكذا المكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.
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