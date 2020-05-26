شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أول حالة من فيروس كورونا في «صدر الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوالمجد، مدير مستشفى الصدر بالزقازيق، شفاء وخروج أول حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد التي جرى عزلها في المستشفى.

وأشار «أبوالمجد» إلى شفاء الحالة تماما من الفيروس، والتأكد من ذلك بعد عمل مسحتين أثبتتا سلبية التحليل، مقدما الشكر للفرق الطبية والخدمات المعاونة بالعناية المركزة لبذل المزيد من الجهد لصالح المرضي بالمستشفي.

كان الدكتور هشام شوقي مسعود،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سبق وأعلن خروج 19 حالة شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 3 حالات شفاء من مستشفى العزل بفاقوس النموذجي للمرة الأولي في أقل من 4 أيام، و15 حالة من مستشفي العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفي حميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية، مشيراً إلى أن إجمالي حالات الشفاء بالشرقية في تزايد مستمر، حيث بلغت حتي الآن ٩٨ حالة، في خلال ٣ أسابيع، منهم ٩٢ حالة بمستشفي العزل بالزقازيق، و٣ حالات بمستشفي فاقوس، و٢ حالة بمستشفي حميات الزقازيق، وحالة بمستشفي الصدر.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على المهام البطولية المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، مثمناً دورهم الوطني، وشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

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خروج أول حالة مصابة بكورونا بعد تماثلها للشفاء من مستشفي الصدر بالزقازيق