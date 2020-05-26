شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 3 أرقام عن التمريض فى مصر.. زيادة العاملين فى الحكومة 2.8 % فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض فى مصر ارتفع بنسبة 3.5% خلال عام 2018، مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أن إجمالى عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً 221.06 ألف ممرض عام، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا على الالتحاق بالتمريض، وواصفه التمريض بأنه أقوى فئة بالفريق الطبي.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير، أهم المؤشرات الاحصائية الخاصة بهيئة التمريض، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هى:

1- بلغ إجمالى عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً 221065 ممرضا عام 2018 مقابل 213583 عاما 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

2- سجل إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلاً بالقطاع الحكومي 196686 ممرضاً عام 2018 مقابل 191351 ممرضاً عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8% .

3- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً بالقطاع الخاص 24379 ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2018 مقابل 22232 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

4- وبلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريجا عام 2018 مقابل 5213 خريجا عام2017 بنسبة زيادة قدرها 22.3٪.

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5- بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018 مقابل 3679 خريجا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.2% .

6- وسجل إجمالي اعداد خريجي مدارس التمريض 11991 عام 2019 مقابل 11079 خريج عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 8.2% .

وأضافت كوثر، أن تعليم التمريض شهد تطويرًا منذ 2010 وأصبح هناك مستويين لتعليم التمريض، مشيرة إلى أن النقابة تحاول أن يكون مستوى واحد فقط مثل باقي دول العالم، وهو "بكالوريوس التمريض"، سواء البكالوريوس أخصائي تمريض أو أخصائي تقني، ما يساعد الممرضين الذين تخرجوا منذ عشرات السنوات فى استكمال الدراسة، من دبلوم تمريض لمعهد فني ومن معهد فني لبكالوريوس تمريض وماجستير تقني.