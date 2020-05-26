شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: استمرار عمل الخط الساخن للمتعاطين طوال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، استمرار عمل الخط الساخن "16023" علي مدار الـ24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي الاتصالات الهاتفية وتقديم الخدمات العلاجية بالمراكز الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 23 مركزاً في 14 محافظة، حيث يتم علاج المرضي مجانًا وفقًا للمعايير الدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذى اتخذ فيه الصندوق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كل التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير الصندوق، أكد أن الصندوق أطلق مبادرات توعوية عن خطورة تدخين الشيشة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال المتخصصين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم البث عن طريق صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من (2 مليون) متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، مؤكدًا.