حدث ليلًا| 11 قرارًا جديدًا في السعودية بشأن كورونا.. وضبط بطل واقعة فتاة الـ"تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- "بينها إقامة صلاة الجمعة والجماعة".. السعودية تصدر 11 قرارا جديدا بشأن مواجهة كورونا

نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات.

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- مصدر: القبض على مازن إبراهيم في واقعة "فتاة التيك توك" بالطالبية

قال مصدر أمني مسؤول إن قوات الشرطة ألقت القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة تدعى "منة عبدالعزيز" والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"؛ له بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو.

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- دمج جامعي القمامة في المنظومة.. تعرف على ملامح قانون إدارة المخلفات الجديد

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، إلى لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.

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- للمعلمين.. ماذا تفعل إذا تعطل التسجيل بالبرنامج الرقمي للترقي؟

كشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن آلية حل بعض المشكلات للمعلمين المرشحين للترقي 2019/2020، التي قد تصادفهم خلال تسجيل الحضور للبرنامج الرقمي للتنمية المهنية للمعلمين.

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- بالفيديو.. الصحة تنشر "معايشة واقعية" داخل مستشفيات العزل

نشرت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، فيلمًا عن معايشة واقعية مع الأطقم الطبية والمرضى والمتعافين من فيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفيات العزل.

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- موسكو: 76 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2110 حالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 76 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في العاصمة موسكو، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 2110 حالات.

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- ترامب يواجه انتقادات لممارسة الجولف في ظل ارتفاع وفيات كورونا.. والرئيس: حملة فاسدة

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، على الانتقادات الحادة التي وجّهت له لممارسته رياضة الجولف، منددا بـ"حقد وانعدام نزاهة" وسائل الإعلام، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

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- الإبراشي: مصر الأقل عالميًا في نسب إصابات الأطقم الطبية بكورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الأطقم الطبية المصرية فى الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، واثبتوا جدارة وتفوق وتفانى لا مثيل له.

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- وكيل صحة جنوب سيناء يكشف تفاصيل إصابته وتعافيه من كورونا

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه هناك توافر للمستلزمات الطبيبة بكافة المستشفيات، بجانب توفير كافة الإجراءات الوقائية.

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- "الصحة": أجرينا 8.9 ألف مسحة للأطقم الطبية منذ منتصف أبريل الماضي

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تقدم الدكتور أحمد نصر، مدير وحدة مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، بالعزاء في وفاة الدكتور وليد يحيى الذي توفى متأثرا بفيروس كورونا، مشيرًا لوجود 46 ألف من الطواقم الطبية والطواقم المعاونة لها متواجدين في مستشفيات العزل والحميات والصدر، موضحًا أن عدد الإصابات 291 بنسبة نصف في المئة.

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- معركة مع الصين.. هل يستعين ترامب بـ"استراتيجية قديمة" لإعادة انتخابه؟

وسط تفشي جائحة كورونا، ووفاة نحو 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، ووصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، يلجأ الرئيس دونالد ترامب إلى استراتيجية قديمة، انتهجها رؤساء قبله، قد تمكنه من إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة، أو ربما تطيح به من الانتخابات المقبلة، وذلك وفقًا لما ذكره كريس دولان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وادي لبنان في بنسلفينيا الأمريكية.

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- "مباراة وقت الحظر".. غلق وتشميع ملعب كرة قدم في الكونيسة

للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، ضبطت الأجهزة الأمنية مسؤول ملعب كرة قدم بمنطقة الكُونيسة التابعة لحي العمرانية؛ بتهمة مخالفة قراري الغلق وحظر التجوال الصادرين من مجلس الوزراء.

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- وفاة الحالة السابعة وإصابة جديدة بكورونا في الوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء اليوم الإثنين، وفاة حالة لمصاب بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة في مدينة موط بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49 حالة وحالات الوفاة إلى 7.

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- محافظ الشرقية يكشف تفاصيل محاولة خطف جثمان سيدة توفيت بكورونا: "تداركنا الأمر"

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل قيام عائلة بأخذ جثمان أمهم دون إتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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- سوريا.. إلغاء حظر التجول الجزئي اعتبارًا من الثلاثاء

أعلنت الحكومة السورية اليوم الاثنين الغاء حظر التجوال الليلي اعتباراً من مساء غد الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

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- المسماري: إرسال تركيا لإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قيام تركيا بإرسال إرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة.

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- "الطب الوقائي": إزاي مستشفى المنيرة لم يستطع التعامل مع حالة وليد يحيى؟

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة لأي عضو من الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم يتلقون الخدمات الطبية على أكمل وجه.

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- كورونا في الوطن العربي: الوفيات تتجاوز 3 آلاف حالة.. ومصر الأعلى وليبيا الأقل

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا- كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 239 ألفا و398 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3030 حالة.

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- ترقب وخوف ووفاة.. حكاية أسرتين مع ثلاثية "كورونا"

خرج روماني فوزي من منزله خائفًا يترقب. كانت وجهته مستشفى حميات العباسية بعدما شعر وابنه بارتفاع درجة حرارتهما وكحة، بينما لا تزال في ذاكرته ما آلت إليه أوضاع أسرته الصغيرة.

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