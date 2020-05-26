شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ١٤ حالة جديدة من مصابي «كورونا» بـ«عزل مدينة بني سويف الجامعية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، عن تعافي وخروج ١٤ حالة جديدة من المستشفى، بينهم طفلان، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.
وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف، ارتفع إلى ١٠٥ حالات منذ بداية تشغيلها في 5 مايو.
من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.
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