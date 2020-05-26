شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، أن المحافظة سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بمدينة موط بمركز الداخلة، من المخالطين للحالات المصابة سابقا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٥٦ حالة منهم ٧ وفيات.

وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ إنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس «كورونا» وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير كل الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد الحظر خلال أيام العيد وارتداء الكمامات بما يحقق سلامتهم ويحول دون انتشار فيروس «كورونا».

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وأضاف المحافظ أنه تم تعافي وخروج آخر حالات الإصابة المحولة من المحافظة إلى مستشفي العزل بإسنا أمس، وتعافي إحدى حالات الإصابة وخروجها من مستشفى العزل بأبوتيج اليوم ،وإنتهاء مدة العزل المنزلي لعدد ١٧ مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.