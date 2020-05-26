شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم كارثي على الشواطئ.. شريف عامر يضرب المثل بـ«الشعب البريطاني الأول أوروبيا في الإصابات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الإعلامي شريف عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعي فيديو لتجمع المئات من البريطانيين والأمريكيين على الشواطئ وحمامات السباحة، منتهكين قواعد التباعد الاجتماعي بشان فيروس «كورونا» المستجد.

شريف عامر على تويتر

وقال عامر، تعليقا على مقطع الفيديو الأول: «شعب ولاية ميزوري الامريكية الشقيق»، والذي ظهر فيه مئات الأمريكيين على حمام سباحة متجاهلين المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأمريكية، وظهروا وهم يأكلون ويشربون ويسبحون في أماكن قريبة جدا من بعضهم البعض.

بينما قال عامر، تعليقا على مقطع الفيديو الثاني: «ليست الاسكندرية ولا الساحل الشمالي.. الشعب البريطاني الشقيق (رقم ١ اوروبيا في الاصابات و٤ عالميا)»، وظهر فيه المئات من البريطانيين وهم على الشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع والراحة البنكية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

شريف عامر على تويتر

وأظهر الفيديو بعض العائلات التي لم تطبق قواعد التباعد الاجتماعي.