شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ملحمة البرث: لم أستطع تمييز آخر كلمات المنسي قبل استشهاده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد عزت حسنين، أحد الأبطال المشاركين في ملحمة كمين البرث، إنه سمع خطوات في الأرض ونطق الشهادة مع البطل على علي، وأصبح جاهزا لفك فتيل القنبلة، مضيفًا: «علي قال متقلقش هنعيش».
وأضاف حسنين، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «الدعم وصل وسألني الضابط أحمد فهيم عن القائد أحمد المنسي، وعندما صعدت وجدت المقدم المنسي استشهد وكان يستتر بخزان ويده على الزناد وسلاحه بجواره، وقال كلمة ولكن لم أستطع تمييزها».
وأوضح أن «الضابط فهيم طلب عدم إبلاغ أحد باستشهاد القائد المنسي، وطلب أن أظل بجواره، وفوجئنا بضرب طلقة من سلاح المنسي، وظننت أنه حي ولكن أكد لي أن القائد استشهد».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
17,967
-
تعافي
4,900
-
وفيات
783
كانت هذه تفاصيل خبر بطل ملحمة البرث: لم أستطع تمييز آخر كلمات المنسي قبل استشهاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.