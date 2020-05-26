شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ملحمة البرث: لم أستطع تمييز آخر كلمات المنسي قبل استشهاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عزت حسنين، أحد الأبطال المشاركين في ملحمة كمين البرث، إنه سمع خطوات في الأرض ونطق الشهادة مع البطل على علي، وأصبح جاهزا لفك فتيل القنبلة، مضيفًا: «علي قال متقلقش هنعيش».

وأضاف حسنين، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «الدعم وصل وسألني الضابط أحمد فهيم عن القائد أحمد المنسي، وعندما صعدت وجدت المقدم المنسي استشهد وكان يستتر بخزان ويده على الزناد وسلاحه بجواره، وقال كلمة ولكن لم أستطع تمييزها».

وأوضح أن «الضابط فهيم طلب عدم إبلاغ أحد باستشهاد القائد المنسي، وطلب أن أظل بجواره، وفوجئنا بضرب طلقة من سلاح المنسي، وظننت أنه حي ولكن أكد لي أن القائد استشهد».