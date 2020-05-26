شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تجري «الصحة» مسحًا لكل الأطباء؟.. رئيس المعامل المركزية تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، عن سبب عدم إجراء إجراء مسحات لكل الأطباء، موضحة: «ممكن أعمل مسحة اليوم فتكون النتيجة سلبية، وغدًا تكون إيجابى».

وأضافت الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن إجراء مسحة لأحد الأشخاص وتكون النتيجة سلبية ثم يصاب بعد ذلك عن طريق العدوى، لذلك يتم عمل المسحات للمشتبه في إصابتهم بعد ظهور الأعراض أو للمخالطين للمصابين.

وذكرت أنه يوجد 27 إصابة بالمعامل المركزية، مستطردة: «صرفنا العلاج ووفرناه حتى منازلهم».

وأكدت أن مسحة «كورونا» للدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا» في مستشفى المنيرة، لم تتأخر على الإطلاق، حيث وصلت يوم الثلاثاء مساءً وخرجت النتيجة الأربعاء، مؤكدة أن نتيجة أي مسحة لا تأخذ أكثر من 24 ساعة، مشيرة إلى أن قضية وفاة الدكتور وليد يحيي قيد التحقيق في مستشفى المنيرة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.