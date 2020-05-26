شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة أخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد لمواجهة «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

السيسي: لسيسى عن معالجة الدولة لأزمة كورونا: الدولة المصرية أخذت القرار ومجابهة التحدى وأخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد ومازالت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فيروس كورونا أزمة ووباء عالمي، مضيفًا أن الدولة المصرية أخذت القرار ومجابهة التحدى وأخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد ومازالت.

جاء ذلك في مقطع فيديو أصدرته وزارة الصحة، أكد أن القيادة السياسية سعت إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال حزمة أطلقها الرئيس السيسى للرعاية الطبية في مصر عام 2018، منها مشروع التأمين الصحي الشامل وإنشاء مستشفيات نموذجية متكاملة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية.

وتابع الفيديو: «في معركة تقودها التضحيات من أجل إعلاء صحة الوطن بعد انتشار فيروس كورونا عالميا، استطاعت الدولة المصرية التصدى لتلك الجائحة بتخصيص مستشفيات المنظومة الجديدة والمجهزة على أعلى مستوى للعزل الصحى للمصابين بالفيروس بعد اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة.. إنجازات ونجاحات لم تكن وليدة الصدفة، تخطيط استراتيجى مسبق ساعد الدولة على التصدى لفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على جسور التنمية التي طالما سعت إليها القيادة السياسية».

وأضاف: «الدولة لا تألو جهدا من أجل أبنائها.. عناية طبية فائقة يتلقاها مريض فيروس كورونا داخل المستشفيات الجديدة، التي تم تخصيصها للعزل».

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