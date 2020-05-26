شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة منية النصر»: وفاة وإصابة 3 بفيروس كورونا بقرى المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور سمير أبوالنور، مدير الإدارة الصحية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، الاثنين، عن وفاة وإصابة 3 حالات بفيروس "كورونا" المستجد بقرى المركز.

وقال أبوالنور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الحالة التي توفيت من قرية مجاورة لمدينة منية النصر، وبناء على التحليل الذي تم بمعرفة مستشفى صدر دكرنس وفي معامل مديرية الصحة بالدقهلية، ثبت أنها إيجابية لفيروس كورونا، وبناء عليه تم تحويلها إلى مستشفى العزل بكفر الدوار، ولكن توفيت قبل الوصول، وتم تجهيز الجثة بالطريقة المتبعة في مثل هذه الأحوال".

وأوضح أن القسم الوقائي حصر المخالطين وتم توقيع الكشف على 5 منهم، تبين أنهم لا يعانون من أي أعراض ويتم متابعتهم، وتم التنبيه عليهم بالتزام العزل المنزلي، وأنه في مخالفة ذلك سيتم رفع ذلك إلى الجهات الأمنية، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية يتوجب عليهم الاتجاه إلى مستشفى منية النصر.

وأشار إلى اكتشاف حالتين أخريين بإحدى قرى المركز، ويجب أن يتوخى الجميع الحذر خلال الفترة الحالية.

وطالب «أبوالنور» جميع المواطنين بارتداء الكمامة وتجنب الازدحام واستخدام المطهرات وغسيل الأيدي بانتظام، وبالنسبة للرش والتعقيم فيكون بالتعاون بين مجلس المدينة والمشاركة المجتمعية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.