شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الطب الوقائي: وضع «كورونا» مستقر.. ونناشد المواطنين التباعد والكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لن يتم النيل من وزارة الصحة بعدما حققت نجاحات كبيرة، مضيفًا أن الأعداد التي سجلت في مصر، تسجل في يوم واحد في روسيا أو أمريكا، وأثبتنا للعالم أننا جديرين بالاحترام والتقدير والكل أشاد بتعامل وزارة الصحة مع أزمة فيروس «كورونا».

وأوضح عيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «وضعنا مستقر ونناشد المواطنين بالإجراءات والتباعد والنظافة والكمامة، ما سيقلل الأعداد»، مشيرًا إلى أن عدد المسحات تعدت 180 ألف مسحة بخلاف الكواشف السريعة التي تعدت 200 ألف.

وأوضح أن عدم التزام المواطنين مصدر القلق الوحيد، نافيًا وصول استقالات من أطباء، وما يثار ما هو إلا انفعالات داخل المستشفيات ولم تصل للوزارة.

وتابع أنه يوجد نحو 800 حالة ما مصابة بين طبيب وعامل وممرض ومسعف.

وأضاف أن الدكتور وليد يحيى الذي توفى متأثرا بفيروس «كورونا»، هو طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة، وشعر بالأعراض يوم الخميس، وتم التعامل معه في المستشفى، ويوم السبت زادت الأعراض وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وكان يمكن معالجته في مستشفى المنيرة، ولكن زملاءه تقاعسوا ولم يدخلوه الرعاية المركزة.

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق من جانب وزيرة الصحة، وكان المفترض أن يدخل الرعاية المركزة في مستشفى المنيرة، ولا يتم نقله خاصة أنه يوجد رعاية مركزة على اعلى مستوى في المستشفى، ومجهزة للتعامل مع الحالات الصعبة.

وأردف أن هناك أطباء أصيبوا في مسشتفيات وتم علاجهم فيها مثل النجيلة والعجمي والشيخ زايد.

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ونفي عيد وجود نقص في المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، مؤكدا أنها تكفي أضعاف المصابين كما يوجد رصيد أستراتيجي، وهناك لجنة تطبق فيها المعايير وعلى تواصل مع الوزيرة، مشيرا إلى وجود أعداد مسحات كبيرة للأطقم الطبية وتوجد معايير لأخذ المسحات والنبطشيات، ويتم التحليل قبل الدخول وقبل المغادرة.