شكرا لقرائتكم خبر عن يخبئ الشيشة داخل المحل.. رئيس مدينة سفاجا تحرر محضرًا لفكهاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا محضر لصاحب محل فاكهة لحيازته شيشة، خلال حملة على المحلات التجارية والأسواق، لمنع استخدام الشيشة كإجراء احترازي، وتنفيذًا لتعليمات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت رئيس المدينة، بحسب بيان، الاثنين، أن «الحملة استهدفت مراقبة الأسواق والأسعار وأثناء المرور تم ضبط صاحب محل فاكهة يضع الشيشة، وتبين عدم التزامه وتم ضبط الشيشة وموقدي فحم وحامل حجارة كبير ومستلزمات الشيشة كانت مخبأة داخل المحل».

وذكرت أنه تحرر محضر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.