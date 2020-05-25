شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر نقل رئيس قرية بهناي: لا مكان لمقصر بالجهاز التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، نقل رئيس قرية بهناي التابعة لمركز ومدينة الباجور وعودته للعمل بديوان عام المركز، لتقصيره في عمله وكثرة شكاوى المواطنين وتراكم أكوام القمامة بالقرية، وتكليف نائب رئيس الوحدة المحلية لشؤون القرى بالإشراف على الوحدة المحلية ببهناي.

جاء ذلك عقب المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد التأكد من صحة الشكاوى على أرض الواقع.

ووجّه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة الباجور بتنظيم حملة نظافة مكبرة ورفع تجمعات القمامة بالقرية حفاظًا على المظهر الجمالي، كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشارع والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين للتعرف على طلباتهم وشكواهم، وخاصة الشكاوى المتعلقة بالنظافة وسرعة الاستجابة حيالها، كما شدد على استمرار تكثيف حملات النظافة وسرعة التعامل الفوري مع تجمعات وتراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقرى والمراكز.

وأكد المحافظ أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة باعتبارهم أولى أولوياته لإعادة الرونق والشكل الحضاري للمحافظة، فضلًا عن المتابعة الدورية لمنظومة النظافة بنطاق المحافظة للوقوف على أوجه التقصير مؤكدًا على أنه لا يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.