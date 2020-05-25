أخبار مصر | 'الصحفيبن': تعافي ثلاثة زملاء من كورونا وإصابة آخر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيبن': تعافي ثلاثة زملاء من كورونا وإصابة آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن تعافي الثلاثة زملاء، مصابي فيروس كورونا المستجد، وخروج حالتين من العزل، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد سلبية المسحة، فيما تستعد الحالة الثالثة للخروج، اليوم، إن شاء الله.

وقال "عبدالمجيد" في بيان له: تم تقديم كامل الدعم للزملاء، منذ بداية طلب الدعم من اللجنة، ومتابعتهم خلال فترة العزل، ليصل إجمالي حالات الصحفيين المتعافين إلى خمسة زملاء، سعيد بعودة الزملاء إلى بيوتهم، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مع أسرهم، لتكتمل فرحتهم.

وأضاف أنه ثبت إيجابية حالة جديدة بين أعضاء النقابة، وتخضع للعلاج بالعزل وحالتها مستقرة، فيما يخضع ست حالات من آباء وأمهات وأخوات الصحفيين لتلقي العلاج، بعد ثبوت إيجابيتهم، خمسة منهما بالعزل، ويجري العمل لتوفير مكان للحالة السادسة.

وأكد "عبدالمجيد" أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تعمل من خلال غرفة عملياتها، على مدار الساعة، لتلقي طلبات دعم الزملاء الصحفيين وأسرهم، وكذا تسهيل تلقي خدمات العلاج اليومية، وتحويلات التحاليل والأشعة.

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وأوضح أن اللجنة تعمل بأساليب غير نمطية، لمواجهة التحديات غير المسبوقة، التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر، والأسرة الصحفية، حيث تم التفاعل السريع مع الأزمة وتفعيل آلية الواتس لدى الجهات الطبية، لتقديم الخدمات عن بُعد وتسهيل تلقي قرابة ألف زميل منذ بداية الأزمة لخدمات طبية بين دعم تحويلات تحاليل وأشعة وعمليات جراحية وطوارئ وحالات حرجة بغرف العناية.

ودعا "عبدالمجيد" الزملاء وأسرهم لتوخي الحذر، والالتزام بمقتضيات الإجراءات الاحترازية، وكذا المؤسسات الصحفية، لتوفير سُبل الحماية للزملاء عامة، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة.

وتوجه رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بالشكر لغرفة مجلس الوزراء، لتعاونها مع اللجنة في دعم الزملاء وأسرهم، ووجه الشكر أيضًا للدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، والدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية، والدكتور محمد قنديل بحميات العباسية، والدكتور محمد الخولي مدير مستشفى صدر المرج.

وتابع: "رغم ما نعانيه من جهد لايجاد اسرة اعرب عن تقديري، لما تبذله الأطقم الطبية من جهود مضنية، في الصفوف الأمامية لجائحة، كورونا، ادعوا القطاع الطبي الخاص، إلى أداء دوره الوطني، بلا مغالاة في أسعار الخدمة، مراعاة لقدرات المواطنين، والتحديات التي تواجه الوطن".