أخبار مصر | 'الصحفيبن': تعافي ثلاثة زملاء من كورونا وإصابة آخر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيبن': تعافي ثلاثة زملاء من كورونا وإصابة آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن تعافي الثلاثة زملاء، مصابي فيروس كورونا المستجد، وخروج حالتين من العزل، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد سلبية المسحة، فيما تستعد الحالة الثالثة للخروج، اليوم، إن شاء الله.
وقال "عبدالمجيد" في بيان له: تم تقديم كامل الدعم للزملاء، منذ بداية طلب الدعم من اللجنة، ومتابعتهم خلال فترة العزل، ليصل إجمالي حالات الصحفيين المتعافين إلى خمسة زملاء، سعيد بعودة الزملاء إلى بيوتهم، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مع أسرهم، لتكتمل فرحتهم.
وأضاف أنه ثبت إيجابية حالة جديدة بين أعضاء النقابة، وتخضع للعلاج بالعزل وحالتها مستقرة، فيما يخضع ست حالات من آباء وأمهات وأخوات الصحفيين لتلقي العلاج، بعد ثبوت إيجابيتهم، خمسة منهما بالعزل، ويجري العمل لتوفير مكان للحالة السادسة.
وأكد "عبدالمجيد" أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تعمل من خلال غرفة عملياتها، على مدار الساعة، لتلقي طلبات دعم الزملاء الصحفيين وأسرهم، وكذا تسهيل تلقي خدمات العلاج اليومية، وتحويلات التحاليل والأشعة.
وأوضح أن اللجنة تعمل بأساليب غير نمطية، لمواجهة التحديات غير المسبوقة، التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر، والأسرة الصحفية، حيث تم التفاعل السريع مع الأزمة وتفعيل آلية الواتس لدى الجهات الطبية، لتقديم الخدمات عن بُعد وتسهيل تلقي قرابة ألف زميل منذ بداية الأزمة لخدمات طبية بين دعم تحويلات تحاليل وأشعة وعمليات جراحية وطوارئ وحالات حرجة بغرف العناية.
ودعا "عبدالمجيد" الزملاء وأسرهم لتوخي الحذر، والالتزام بمقتضيات الإجراءات الاحترازية، وكذا المؤسسات الصحفية، لتوفير سُبل الحماية للزملاء عامة، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة.
وتوجه رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بالشكر لغرفة مجلس الوزراء، لتعاونها مع اللجنة في دعم الزملاء وأسرهم، ووجه الشكر أيضًا للدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، والدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية، والدكتور محمد قنديل بحميات العباسية، والدكتور محمد الخولي مدير مستشفى صدر المرج.
وتابع: "رغم ما نعانيه من جهد لايجاد اسرة اعرب عن تقديري، لما تبذله الأطقم الطبية من جهود مضنية، في الصفوف الأمامية لجائحة، كورونا، ادعوا القطاع الطبي الخاص، إلى أداء دوره الوطني، بلا مغالاة في أسعار الخدمة، مراعاة لقدرات المواطنين، والتحديات التي تواجه الوطن".