شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ298 مصريًا عائدًا من جدة في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت فترة الحجر الصحي لنحو 298 من المصريين العائدين من جدة، الاثنين، بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسى علم.
وقام فريق طبى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين، وثبت خلوهم من أي اصابات بكورونا.
وخصصت مديرية الصحة في البحر الأحمر فريقا طبيا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا.
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