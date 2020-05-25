مفتي الجمهورية: الوفاة بكورونا تدخل في أسباب الشهادة الواردة بالنصوص الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الموت بسبب فيروس كورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي.
وأوضح في فتوى له، أن أسباب الشهادة الواردة في النصوص الشرعية ليست مسوقةً على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن فيروس كورونا داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطورة وشدة ضرر.
وأشار إلى أن مرض كورونا معدود من الأوبئة التي يحكم بالشهادة على من مات من المسلمين بسببها، فمن مات بسببه فهو شهيد؛ له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.
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