شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين في مستشفى العزل بالزقازيق إلى 89 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، الإثنين، تعافي ٨ حالات جديدة بمستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشؤون الصحية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل مستشفي العزل بالزقازيق إلى ٨٩ حالة حتي الآن.

كانت مديرية الصحة بالشرقية أعلنت خروج ٨١ حالة تم تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم من مستشفى العزل الكائن بقرية شيبة بمركز الزقازيق، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة، وأثني المصابين بعد تماثلهم للشفاء على مستوي الخدمة الطبية التي قدمت لهم، وحسن المعاملة من الجيش الأبيض، والنظافة العامة لأماكن الإقامة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمناً دورهم الوطني، لشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني، ويعملون على قلب رجل واحد، في خط المواجهة لوباء فيروس كورونا المستجد.