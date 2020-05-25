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صور.. رئيس جامعة حلوان يشارك المصريين العائدين من الخارج الاحتفال بالعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  شارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أبناء مصر الموجودين بالحجر الصحي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فرحة عيد الفطر المبارك،  ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على إدخال البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية للمصريين العائدين من الخارج بعد استقبال الفوج الأول منهم فجر يوم الخميس الماضي.

 

و قال بيان صادر عن جامعة حلوان ، إنه تم توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال الموجودين مع ذويهم فى الحجر الصحى وسط أجواء من المرح و البهجة عليهم .

 

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تحاول  تخفيف الضغط النفسى على العائدين خلال فترة الحجر الصحي من خلال مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.

 

وأعدت إدارة جامعة حلوان  من قبل عند استقبالهم هدايا قدمتها إلى العائدين تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلى جانب توفير وسائل الترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.

 

وقد أعرب أفراد الفوج الأول عن سعادتهم لاهتمام إدارة الجامعة بهم  وأشاد المصريون العائدون من الخارج بحرص الجامعة على تذليل الصعوبات كافة منذ وصولهم إلى المدينة الجامعية. 

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فى إطار حرص جامعة حلوان على إدخال البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية للمصريين العائدين من الخارج بعد استقبال الفوج الأول منهم فجر يوم الخميس الماضي بحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،

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