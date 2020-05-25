شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى 4 محاصيل صيفية.. روشته الإرشاد الزراعى لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من التوصيات التى أصدرها قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، الواجب على مزارعى محصول القطن والذرة الصفراء، والذرة الرفيعة والأرز ويجب مراعاتها خلال الشهر الجارى، لزيادة الإنتاج، وجاءت أبرز التوصيات، وهى كالآتى..

توصيات محصول الأرز

- أنه من ضمن التوصيات يتم خلال هذه الفترة زراعة المشاتل وهى أنسب وأفضل فترة للزراعة، لافتة إلى أ نه حتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية:

-شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو، من 30 إلى 40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

-من بين التوصيات إختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط لكل فدان.

-وشددت التوصيات على حرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشر، تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل).- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

ومن توصيات محصول القطن

إضافة السماد البوتاسى بمعدل 50 كجم سلفات بوتاسيوم دفعة واحدة بعد الخف، إضافة البوتاسيوم بإستخدام 5 كجم سلفات بوتاسيوم ثلاث مرات، أو بأى مركب بوتاسى عند الوسواس وعند بداية التزهير وبعد 15 يوما.

ومن توصيات محصول الذرة الصفراء

-تبدأ الزراعة خلال هذا الشهر بالأصناف الموصى بها حيث تؤدى الزراعة بالأصناف المحلية أو غير الموثوق بها إلى خفض كبير فى المحصول.

-يتم تجهز الأرض بإضافة السماد البلدى والحرث مرتين مع اضافة 200كجم سوبر فوسفات الكالسيوم 15% عند الحرثة الأخيرة ثم التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 9 خط/قصبتين (80سم من الخطوط وتقسم إلى فرد بعرض 7 متر (قصبتين) لإحكام الرى مع مسح الريش العمالة حيث يؤدى السماد البلدى إلى تحسين خواص التربة وزيادة احتفاظ التربه بالماء والعناصر الغذائية – كما يؤدى الحرث إلى زيادة تهوية التربه وتسوية الأرض ويؤدى التخطيط إلى سهولة التحكم فى مياه الرى.

-تتم الزراعة فى جور فى الثلث السفلى من الخط على أبعاد 25 سم بين الجور مع وضع 2 حبه فى الجورة على عمـق 4-5سـم مع التغطية حيث يؤدى عدم الالتزام بالكثافة النباتية المطلوبة إلى نقص كبير فى عدد النباتات الحاملة للكيزان وبالتالى يقل المحصول النهائى من الحبوب ثم تروى الأرض على البارد مع الحرص على أن تتشبع الأرض بالماء وفى حالة عدم تشبع الأرض بالماء يؤدى إلى ضعف نمو البادرات ونقص المحصول الناتج عليها.

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توصيات الذرة الرفيعة

وتبدأ التوصيات بعمليات شراء وإعداد التقاوى:

-يتم شراء التقاوى من مصادر موثوق بها كالجمعيات التعاونية وإدارات الإرشاد الزراعى، ويجب أن تكون معبأة تعبئة سليمة وعليها كروت إدارة فحص وإعتماد التقاوى موضحا بها الصنف وجهة الإنتاج ونسبة الإنبات وتاريخ الإنتاج

-تفضل الهجن لإرتفاع إنتاجيتها وصلاحية سيقانها للإستخدام كأعلاف، وتزرع الأصناف والهجن القصيرة فى المناطق القريبة من الطرق – كما تزرع الأصناف الطويلة فى المناطق البعيدة عن الطرق

-إضافة السماد البلدى بمعدل 20 م3 على الأرض البلاط قبل الحرث

-يتم نثر السماد الفوسفاتى على الأرض قبل حرثها بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى

إعداد الأرض:

-الأرض التى تكثر بها الحشائش يتم فيها طفى الشراقى فى هذا الشهر ( رية كدابة ) حتى تساعد على إنبات الحشائش قبل عملية الحرث، عند إستحراث الأرض يتم الحرث وجهين متعامدين على الأقل –

-يستحسن جمع الحشائش من الأرض بعد الحرثة الأولى وتجميعها على رأس الحقل، ثم تزحيف الأرض

-يتم تخطيط الأرض بمعدل 12 خط فى القصبتين 60 سم – ويتم مسح الريش العمالة

-يفضل فى مناطق زراعة الذرة الرفيعة أن تتم الزراعة فى تجمعات حيث تصل مساحة التجميعة الواحدة من 50 – 100 فدان تزرع فى موعد واحد أى فى نفس مناوبة الرى لتقليل أضرار فتك الطيور

-تقسم الأرض إلى فرد بعرض 7 أمتار ( قصبتين ) تفصل بينهما بتون ومراوى بالتبادل ثم تقسم الفرد إلى حواويل كل حوال فى حدود 10 خطوط وذلك لإحكام عملية الرى

-ينصح بإضافة جرعة تنشيطية تمثل ثلث كميات السماد النتروجينى عند الزراعة عقب محصول القمح.