أخبار مصر | ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن رابع أيام عيد الفطر المبارك الموافق 4 شوال 1441 سوف تشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش) وتكون الشمس على ارتفاع 90 درجة.

وأضافت الجمعية أن ظل الكعبة سيختفى تماماً ويصبح ظل الزوال صفراً وهو التعامد الأول من اثنين هذه السنة، موضحة أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأشار تقرير صادر عن الجمعية الفلكية، إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وتابع التقرير: تعتبر ظاهرة التعامد من الطرق الفلكية التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل فى دقتها عن تطبيقات الهواتف الذكية.