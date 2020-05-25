أخبار مصر | ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن رابع أيام عيد الفطر المبارك الموافق 4 شوال 1441 سوف تشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش) وتكون الشمس على ارتفاع 90 درجة.
وأضافت الجمعية أن ظل الكعبة سيختفى تماماً ويصبح ظل الزوال صفراً وهو التعامد الأول من اثنين هذه السنة، موضحة أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
وأشار تقرير صادر عن الجمعية الفلكية، إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.
وتابع التقرير: تعتبر ظاهرة التعامد من الطرق الفلكية التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل فى دقتها عن تطبيقات الهواتف الذكية.
وقرر وزير التجارة السعوددي الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، حسبما أوردت الجريدة الرسمية.
وتتضمن اللائحة 16 مادة مفصّلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام الامتياز التجاري في 8 أكتوبر 2019، وصدرت لوائح وأنظمة نظام الامتياز التجاري في نهاية أكتوبر 2019، حيث نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، والتي تتضمن ما يأتي:
- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
وصرّح وزير التجارة سابقاً، أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقاً عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.