شكرا لقرائتكم خبر عن خرج بناءً على طلبه.. «حجر كفر الدوار» ينفي هروب مصاب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر رسمى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى برئاسة الدكتور ياسر زايد مدير المستشفى، هروب أحد مصابى كورونا الذي دخل المستشفى آخر أيام شهر رمضان وخرج منها يوم العيد، مؤكدًا أنه خرج بناءً على طلبه، مشيرًا إلى وجود 22 حالة غيره خرجت من المستشفى ويوم الترصد بمتابعتهم.

وانتشرت الواقعة على وسائل التواصل الإجتماعى والتى وصفها المستخدمون بأنها «هروب» نجار «35 سنة» مقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات مصاب بفيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، والذى تم تحويله إليه، أمس السبت، من مستشفى صدر دمنهور بعد ظهور نتائج المسحة الخاصة به وتأكد أنها إيجابية، وعاد إلى المنزل يوم العيد، وقال مستخدمون لموقع «فيس بوك»: «إن المذكور كان عايز يعيِّد مع أهله».

وقال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، إن المذكور والذى ثبت إصابته بالفيروس، أمس، عاد إلى القرية وأبلغ أهالى القرية عن وجوده، قام الدكتور أسامة عمار، مدير الإدارة الصحية بالدلنجات بالاتصال بأسرته والتى أتت به لمستشفى الدلنجات العام.

وأوضح «غطاس»، أن مستشفى الدلنجات أصبح مؤخرًا أحد المستشفيات التي يمكن عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد به، وأنه يوجد به 6 مصابين يتم علاجهم به.

وأضاف «غطاس» أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطرى بالدلنجات قامت برش وتعقيم وتطهير القرية بالإضافة إلى 3 قرى أخرى من بينهم قرية المصاب الذي تم تأكيد إصابته السبت، آخر أيام شهر رمضان.

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