أخبار مصر | "توفى متأثرًا بكورونا" .. "الأطباء" تنعي طبيب التأمين الصحي ببنها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "توفى متأثرًا بكورونا" .. "الأطباء" تنعي طبيب التأمين الصحي ببنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها.

وتوفي الطبيب متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث قالت النقاية في نعيها: "سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

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وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.