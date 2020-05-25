شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن القبض على داعشى سورى خطير فى طرابلس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، عن تمكن وحدات القوات المسلحة الليبية فى محاور طرابلس من القبض على الداعشى السورى محمد الرويضانى المكنى أبوبكر الرويضانى، أحد أخطر عناصر داعش فى سوريا.

وبحسب المسمارى، انتقل الرويضانى إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام. وألقى قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات حكومة السراج التى يقودها ضباط أتراك.

وقال "المسمارى"، إن "هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيرى والتنظيمات المتطرفة عامة".