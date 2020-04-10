شكرا لقرائتكم خبر عن الغربية تستثني محال الدواجن واللحوم والخضروات من الغلق الكامل الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محلات الجزارة وبيع الدواجن والأسماك والفاكهة والخضار مستثناة من الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت، وذلك لإدراجهم في فئة المواد الغذائية.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قرر إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية»، ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
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