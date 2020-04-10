شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني: «تقاعس بعض رجال الأعمال عن دورهم المجتمعي خيانة للوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف النائب الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، ما اعتبره تقاعس بعض رجال الأعمال عن القيام بدورهم المجتمعي تجاه الأزمة التي تمر بها مصر بسبب فيروس «كورونا» بأنه خيانة للوطن، «فالجندى الخاين هو الذي يدير ظهره للمعركة خشية الموت في سبيل الوطن».

وأضاف النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن تقاعس رجال الأعمال عن الوفاء بإحتياحات العمالة ومساندة البلاد في هذا الوقت هو هروب من المعركة خشية الإفلاس، ويعد خيانة للوطن، قائلا: «من يتخلى عن مساعدة الشعب في أوقات الأزمات، لايستحق العيش على أرض وطنه فهو مثله مثل من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الشعب مثل التجار الجشعين ومحتكرى السلع ومروجى الشائعات لبث الفتن بهدف ضرب استقرار الوطن، فهم جميعا لايقل خطرهم على الوطن من خطر الإرهاب الذي يسعى للنيل من استقرار الدولة».

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ولفت عضو لجنة القيم بمجلس النوب إلى أنه لا يمكن إنكار مساهمة رجال الأعمال في خطط الإصلاح الإقتصادي والتنمية والتعمير في أوقات سابقة، ولكن لاشك أنهم حققوا ثروات كبيرة من هذا البرنامج الاقتصادي، وكان يتعين عليهم في ظروف الأزمات أن يكون لهم دور مجتمعي للمرور من تلك الأزمات بسلام أو باقل خسائر ممكنة.

وأضاف أن القيادة السياسية في هذه الظروف دفعت بعدة مليارات من النقد الأجنبي لمساعدة ومساندة الطبقات التي تأثرت سلباً بسبب هذه الأزمة ولَم تخشى الإفلاس أو الإملاق، ولكن البعض نسى مسؤوليته الإجتماعية وخرج على التدابير الإحترازية، بدعوة العمالة للنزول للعمل ضارباً بتلك التدابير عرض الحائط ومضحياً بالعمالة في مواجهة الوباء رغم قرارات حظر التجمعات وخفض العمالة، وذلك خشية الإفلاس.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الامتيازات التي حصل عليها رجال الأعمال مؤخرا، مثل التسهيلات الضريبية والبنكية وتأخير سداد المستحقات عليهم وتخفيض أسعار الغاز والطاقة لهم، من شأنها أن تخفف عنهم أعباء كثيرة، وتساعدهم في الإنتاج وتمكنهم من الالتزام برواتب العاملين، مشيرا إلى ان رجال الأعمال في أي دولة يقومون بدور مجتمعى أكبر بكثير من توفير فرص عمل للمواطنين، بل يتبرعون بجزء كبير من أرباحهم للأعمال التنموية بالمجتمعات.

وتابع أنه في الوقت الذي ظهر فيه بعض رجال الأعمال بذلك الموقف المتقاعس، نجد هناك قادة القوات المسلحة والشرطة استشهدوا في معركة جائحة كورونا، وكذلك نجد الأطباء والممرضين لم يخافوا من الموت بسبب الوباء وضحوا بأرواحهم وكان يمكنهم النأي بأنفسهم عن مواجهة الأزمة خشية الموت ولكنهم استشهدوا في سبيل اداء الواجب، وتابع: «ما تمر به البلاد حاليا يمكن وصفه بمعركة بقاء أو وجود، تتطلب من الجميع التكاتف لمواجهة ذلك الخطر، الذي لايستثنى أحدا ولايفرق بين غنى وفقير، فهو يصيب الحكام والمسؤولين ورجال الأعمال والأطباء مثلهم مثل أي مواطنين».