شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال أعمال الإسكندرية» تدعم مستشفيات الجامعة بـ٦٥ ألف كمامة وجوانتي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة قطاع المستشفيات الجامعية، الخميس، 65 ألف كمامة وجوانتيات طبية للأطباء والطواقم التمريضية في المستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دعما من جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد محرم، وكيل الجمعية ورئيس وفد رجال الأعمال، الذي سلم المستلزمات الطبية للجامعة، إن الدعم شمل 40 ألف كمامة طبية و25 ألف جوانتى بإجمالى 65 ألف كمامة وجوانتي.

وأضاف «محمد» أن المساعدات الطبية جاءت بهدف تقديم الدعم الطبي للجامعة خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة من مختلف القطاعات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار محاولات المستشفيات الجامعية لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المستلزمات الوقائية الشخصية للفريق الطبي العامل بمختلف المستشفيات الجامعية والوقاية الشخصية للأطقم الطبية والتمريضية لإدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

بدورها، وجهت جامعة الإسكندرية الشكر لجمعية رجال الأعمال على المساهمات المستمرة لدعم المستشفيات الجامعية.

رجال أعمال الإسكندرية يدعمون مستشفيات الجامعة لمواجهة كورونا

رجال أعمال الإسكندرية يدعمون مستشفيات الجامعة لمواجهة كورونا

رجال أعمال الإسكندرية يدعمون مستشفيات الجامعة لمواجهة كورونا