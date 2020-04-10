شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 10 أطنان «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالبحيرة، برئاسة عبدالهادى رشوان، 10 أطنان «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومعبأة في 300 شيكارة.

وتم تشكيل لجنة لإعدام المضبوطات، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، ومحمد أبوسالم، نائب رئيس مركز حوش عيسى، وعمرو صقر، مدير مصنع القمامة.

وكان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، بتمكن حملة تموينية على المحال والثلاجات في كفر الدوار من ضبط 6 طن «كرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و2 طن ملح سياحات و3 أطنانت أسماك ماكريل مجمدة داخل إحدى ثلاجات حفظ الأسماك واللحوم.

وتكونت الحملة التي تمت تحت إشراف اللواء أحمد على مرزوق، رئيس مدينة كفر الدوار، وبرئاسة المهندس مصطفى الزمرانى، مدير إدارة التموين، وعضوية ممثلين للصحة والطب البيطرى، للوقوف على صلاحية السلع في الأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.