شكرا لقرائتكم خبر عن فحص كورونا سلبي لإيطالي وزوجته بعد إنزالهما من سفينة سياحية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بالبحر الاحمر أن مسؤولي الحجر الصحي بميناء الغردقة البحري بإشراف الدكتور نور السعيد مدير الحجر الصحي والحسن محمد العرابي مفتش الحجر الصحي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والطبية، أجروا فحصا طبيا لسائح إيطالي وزوجته وتأكدنا من سلبية فحصهما من الإصابة بفيروس كورونا حتى تم السماح باستقبالهما وإنزالهما من على متن السفينة السياحية كوستا التي ترفع العلم الإيطالي.

وكانت السفينة تبحر بالبحر الأحمر في طريقها إلى ميناء فينسيا بإيطاليا ودخلت إلى المخطاف الخارجي بميناء الغردقة البحري وتم تقديم الرعاية الطبية للسائح الايطالي وزوجته وسط اجراءات احترازية.

وأضافت المصادر أن عدة موانئ بحربة رفضت استقبال السفينة السياحية وإنزال السائح خوفا من إصابته بكورونا.

كان ميناء الغردقة البحري تلقي اليوم السبت إشارة استغاثة من إحدى السفن السياحية القادمة من أحد الموانئ العمانية وتقل نحو ١٨١٧ سائحا وطاقم ٨٩٨ فردا وذلك للسماح لها بالدخول إلى منطقة المختلف الخارجي للميناء لإنقاذ حياة سائح إيطالي الجنسية يبلغ ٦١ عاما مصاب بفشل كلوي.

تم السماح بإنزال الركاب وبرفقته زوجته وتم نقله بإحدى سيارات الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج بعد التنسبق مع الجهات المختصة وحصلت «المصري اليوم» على صور السفينة أمام سواحل مدينة الغردقة، قبل أن تغادر إلى المياه الدولية لاستكمال رحلتها السياحية في عدد من الموانئ البحرية.

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