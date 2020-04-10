شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية: الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين . كما أكد وزير الأوقاف أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله اليوم ١٠ / ٤ / ٢٠٢٠ م بإذن الله تعالى، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات . الوضع في مصر

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تعافي 348

وفيات 118

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