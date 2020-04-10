شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تصدم العالم: حرارة الصيف لن تضعف من قوة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلق ملايين البشر حول العالم آمالهم على احتمالية تلاشي جائحة الفيروسات التاجية في الطقس الحار، لكن تقريرًا جديدًا أُرسل إلى المستشار العلمي في البيت الأبيض، يقول إنه لا ينبغي على البلاد الاعتماد على الطقس الدافئ لوقف العدوى.

صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت التقرير أشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب، أرسلت دراسة إلى كلفن دروجماي، مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، أكدت فيها أنه بعد مراجعة مجموعة متنوعة من التقارير البحثية، خلصت اللجنة إلى أن الدراسات، ذات الجودة المتفاوتة من الأدلة لا تقدم أساسا للاعتقاد بأن الطقس الصيفي يمكن أن يقلل من قوة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأنه قد ينخفض الوباء بسبب البعد الاجتماعي والتدابير الأخرى، لكن الأدلة حتى الآن لا توحي بالثقة في فوائد الشمس والرطوبة.

وقال كريستيان أندرسن، عالم المناعة في معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا وعضو اللجنة الدائمة بالأمراض المعدية الناشئة والتهديدات الصحية في الأكاديميات الوطنية، إنه «بالنظر إلى البيانات الحالية، نعتقد أن الوباء من المحتمل ألا يتناقص بسبب الصيف، وعلينا أن نكون حريصين على عدم إرساء السياسات والاستراتيجيات حول هذا الأمل».

وأضاف: «قد نرى انخفاضًا كبيرًا في الانتشار في بداية الصيف، لكن يجب أن نكون حريصين على عدم وضع ذلك في مناخ متغير- من المعقول أن يكون هذا الانخفاض بسبب عوامل أخرى من التدابير المطبقة».

وقال الدكتور ديفيد ريلمان، الذي يدرس تفاعلات الميكروبات المضيفة في ستانفورد، إنه إذا كان السعال البشري أو العطس بالفيروس «قريبا بما يكفي للشخص المصاب، فإن درجة الحرارة والرطوبة لن يكون لهما أهمية كبيرة».

وأشار تقرير الأكاديميات الوطنية، والوكالات المستقلة التي تقدم المشورة للحكومة والجمهور، إلى أن هناك عددًا قليلا من الدراسات المعملية التي تؤكد أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يمكن أن يقلل من قدرة الفيروس التاجي الجديد على البقاء في البيئة، لكن التقرير أشار إلى أن الدراسات لها قيود جعلت منها أقل من قاطعة.

ولاحظت أيضًا أنه على الرغم من أن بعض التقارير أظهرت أن معدلات نمو الوباء تبلغ ذروتها في الظروف الباردة، فإن تلك الدراسات كانت قصيرة ومحدودة.

التقرير الذي أرسل إلى البيت الأبيض أشار أيضًا إلى ملاحظة تحذيرية، مفادها أنه «نظرًا لأن البلدان التي تعيش حاليًا في المناخات الصيفية، مثل أستراليا وإيران، تشهد انتشارًا سريعا للفيروس.

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بالنسبة لتقرير الأكاديميات الوطنية، نظر الباحثون إلى تاريخ أوبئة الإنفلونزا كمثال، وقال التقرير: «كانت هناك 10 أوبئة أنفلونزا في السنوات الماضية- اثنان بدأ في شتاء نصف الكرة الشمالي وثلاثة في الربيع واثنان في الصيف وثلاث في الخريف،»كان لدى الجميع موجة ثانية ذروتها بعد حوالي ستة أشهر من ظهور الفيروس بين البشر، بغض النظر عن وقت حدوث البداية«.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، الخبير في مجال الأمراض المعدية، من غير المعقول أن نفترض أن الطقس الصيفي يمكن أن يقلل من الانتشار.